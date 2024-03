Reprezentacja Polski zawiodła w eliminacjach Euro 2024. W grupie, którą określono po losowaniu jako słabą, zajęliśmy dopiero trzecie miejsce , ustępując Albańczykom i Czechom . Jedyny dwumecz, jaki udało nam się wygrać, to był ten z Wyspami Owczymi , co raczej jest obowiązkiem, a nie sukcesem.

Eliminacje mistrzostw Europy kosztowały posadę Fernanda Santosa , który przecież z reprezentacją Portugalii został mistrzem Europy i wygrał Ligę Narodów . Zastąpił go Michał Probierz , który wcześniej prowadził kadrę do lat 21, a Cezarego Kuleszę , prezesa PZPN-u, zna jeszcze ze wspólnej pracy w Jagiellonii Białystok .

Michałowi Probierzowi podobało się, że zaczęliśmy grać w piłkę

- To my doprowadziliśmy do sytuacji, że graliśmy dobrze i od samego początku prezentowaliśmy dobry styl, potrafiliśmy stworzyć sytuacje. To zasługa Nicoli Zalewskiego, że rywal po faulach na nim zobaczył dwie żółte kartki. Dla nas najważniejszy jest teraz awans do finału barażowego. Cieszymy się z tego, co będzie dalej - podkreślił selekcjoner.