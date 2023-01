Nowy selekcjoner został wybrany. Kulesza: Czekamy na odpowiedź

Nowy selekcjoner ma doświadczenie w pracy z reprezentacją

Dodał również, że umowa z nowym szkoleniowcem zawarta zostanie do końca eliminacji do mistrzostw Europy, które w 2024 roku odbędą się w Niemczech. Po ewentualnym awansie, mają zostać wyznaczone nowe cele .

Co więcej, Kulesza zdradził, że będzie to zagraniczny trener, mający doświadczenie w pracy z inną reprezentacją. To zdaje się ostatecznie wykluczać Stevena Gerrarda, o którym od jakiegoś czasu głośno spekulowano w mediach, a który do tej pory nie miał okazji pracować z żadną drużyną narodową.