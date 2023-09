Nowy selekcjoner zagra baraże o Euro 2024. Oto ich zasady, daty i możliwi rywale

Dla kogo bezpośredni awans do Euro 2024? Proste zasady

Gospodarzem Euro 2024 są Niemcy, które - mając automatycznie zapewniony udział - w eliminacjach nie grają. Z każdej z dziesięciu grup eliminacyjnych, awans do finałów mistrzostw Europy uzyskają po dwie najlepsze reprezentacje. Zgodnie z tym, jak aktualnie wyglądają tabele grupy eliminacyjnych do Euro 2024, na ten moment są to: