Nowy selekcjoner to dopiero początek. Pojawiają się głośne nazwiska!

PZPN wyciąga wnioski po MŚ w Katarze

Pojawiają się różne wersje co do kompetencji, jakie miałby mieć nowy dyrektor. Ekspert Interii i Polsatu Sport Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu" ujawnił na początku stycznia, że prezes Kulesza planował nawet uczynić z dyrektora jednego ze swych doradców, który miałby wpływ na zatrudnianie i zwalnianie selekcjonerów

- Wykonałem telefon do prezesa PZPN i on powiedział tak: "Jeśli chodzi o dyrektora sportowego, to wyobrażalna by była taka sytuacja, by dyrektor zatrudniał albo wpływał na zatrudnienie trenera". Wtedy taki trener liczyłby się z takim dyrektorem sportowym - powiedział Kołtoń.