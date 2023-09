Nowy selekcjoner nie powoła Lewandowskiego? "Zabrnęliśmy za daleko"

Gorączka wokół kadry nie ustaje. Temperatura nie stopniała jeszcze po wyjątkowo gorącym mundialu, gdy w ciągu kolejnego szalonego roku po raz drugi usiedliśmy do telenoweli związanej z wyborem nowego selekcjonera.

Tym razem serial trwał krócej, bo i czasu na wiele odcinków po prostu nie było. Prezes Kulesza wybrał Michała Probierza. i postawił go przed ciężkim zadaniem. Reprezentacja Polski jest w rozsypce, a awans na Euro 2024 poważnie zagrożony.

Nadać drużynie charakteru

Pierwszym i być może najważniejszym wyzwaniem przed nowym selekcjonerem będzie oczyszczenie atmosfery wewnątrz reprezentacji. A co za tym idzie - poprawienia także klimatu wokół kadry.

A że selekcjoner ma bezpośredni wpływ na to, jak kojarzona jest jego drużyna - nie trzeba chyba przekonywać. Reprezentacja Adama Nawałki cechowała się organizacją i profesjonalizmem - być może także z uwagi na obecność takich postaci, jak Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski , czy Łukasz Fabiański. Reprezentacja Jerzego Brzęczka, to słynni już "Niekochani". Kadra Paulo Sousy? Bajerancka, obiecująca sporo niezłą grą ofensywną, ale ostatecznie tracąca jeszcze więcej goli i wygrywająca tylko z "ogórkami". Wreszcie kadra Czesława Michniewicza - chytra i podzielona.

Teraz nowy selekcjoner musi na nowo wzniecić ducha w drużynie i poprawić ją niemal w każdym aspekcie. A to nie uda się bez nadania tej drużynie pozytywnego wyrazu.

Lewandowski jest naszym problemem?

Pomysły, jak uzdrowić reprezentację, pojawiały się przeróżne. Najbardziej absurdalnym z nich było bodaj nawoływanie do usunięcia z kadry Roberta Lewandowskiego lub przynajmniej odebrania mu opaski kapitańskiej.

Trudno traktować jednak takie pomysły inaczej, niż tylko jako skrajny populizm. I to w pełni uwzględniając fakt, że Lewandowski może nie mieć cech lidera z prawdziwego zdarzenia. I że większość reprezentantów ma do niego dystans, czuje się onieśmielona, lub po prostu uważa go za egoistę.