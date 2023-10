Nowy kapitan kadry. Czy teraz przeskoczy mu coś w głowie?

- Jeżeli Zieliński wstanie pewnego dnia i coś mu przeskoczy w głowie, to będziemy mieli zawodnika, którego będą nam zazdrościć wszyscy na świecie - powiedział swego czasu Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski na konferencji prasowej.

Być może te słowa nie zostały dobrane zbyt fortunnie, ale gdy przeczytać je na chłodno nie można się z nimi nie zgodzić - wszyscy kibice reprezentacji Polski życzyliby sobie, aby Piotr Zieliński przeniósł do kadry formę prezentowaną od lat w Napoli , które jest aktualnym mistrzem bardzo silnej Serie A.

"Zielu" gra pod Wezuwiuszem już ósmy sezon i właściwie w każdym z nich był kluczowym zawodnikiem klubu Diego Maradony, grając praktycznie "od dechy do dechy". Oczywiście jak to piłkarskim biznesie kilkukrotnie mówiło się o możliwym odejściu Zielińskiego - najczęściej wymieniany był kierunek angielski - Liverpool i West Ham .

Piotr Zieliński nowym kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski

Ostatecznie przed sezonem Neapol opuścili Kalidou Koulibaly , Dries Mertens , Lorenzo Insigne i Fabian Ruiz , a Zieliński został w klubie jako jeden z nielicznych reprezentantów "starej gwardii" i stał się liderem "nowego Napoli". Drużyna Luciano Spallettiego była przez długi czas najbardziej efektownie grającą ekipą na starym kontynencie i w efekcie w cuglach wygrała mistrzostwo Italii, odzyskując tytuł dla Neapolu po 33 latach. Zespół Zielińskiego miał tylko jeden kryzysowy moment w całych rozgrywkach i przypłacił to eliminacją z Ligi Mistrzów po ćwierćfinałowym dwumeczu z AC Milan .

Z ręką na sercu: ile tak naprawdę pamiętamy doskonałych meczów Zielińskiego w kadrze? Rozegrał ich już aż 84, ale trzeba mocno podrapać się po głowie, aby wskazać nie tyle dobre mecze co przełomowe momenty. Na pewno jednym z takich wyjątków od reguły było spotkanie Ligi Narodów w Rotterdamie, gdy rywalem była Holandia. Polska, bez Roberta Lewandowskiego , niespodziewanie prowadziła 2-0, by ostatecznie wywieźć cenny remis 2-2. Jedną z bramek dla Biało-Czerwonych zdobył wówczas Piotr Zieliński , który był na boisku prawdziwym szefem.

To był ten Zieliński, któremu coś przestawiło się w głowie i taki którego chcą oglądać trenerzy, koledzy z reprezentacji. Dziś jest idealny moment, by cały na biało (i czerwono) sprawę w swe ręce (i nogi) wziął nowy kapitan Piotr Zieliński. Jeśli teraz nie podoła, to już nigdy.