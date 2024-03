Nowi piłkarze w kadrze? Lewandowski wprost, co o tym myśli. "Nie będę oszukiwał..."

Robert Lewandowski: Trzeba zaufać selekcjonerowi

"Nie będę oszukiwał, że ich znam i wiem, jak grają. Tak nie jest. Nie znam na tyle polskiego rynku, by oceniać piłkarzy" - stwierdził wprost "Lewy", dodając, że jeśli w drużynie narodowej znajduje się ktoś, kto w teorii jest nieznany szerszej publice, to widocznie musiał mieć to "coś", co mogło przekonać trenera.