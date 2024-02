Nowe zmartwienie Michała Probierza. Reprezentant Polski kontuzjowany

Kapitan przyznał, że w 2023 roku miał momenty, gdy zwyczajnie stracił chęć do uprawiania tego sportu, a wraz z przyjściem Probierza do reprezentacji Polski, ta sytuacja jego zdaniem się zmieniła. Lewandowski podkreślał, że to właśnie Probierz sprawił, że znów pojawiła się u niego ta mityczna iskra i ogień w oku, który sprawia, że wciąż mu się chce walczyć dla reprezentacji i za reprezentację Polski. To bardzo ważne słowa, które pokazują, że selekcjoner już maleńki sukces osiągnął.

Karol Świderski kontuzjowany. Dziennikarz uspokaja

Takiego zagrożenia, jak na razie nie ma. To dobra informacja, bo Świderski w koszulce reprezentacji Polski czuje się wyśmienicie. Niech przemówią liczby. 27-latek w kadrze wystąpił 28 razy. Strzelił 10 goli i dwukrotnie asystował. Gdy jednak spojrzymy na przelicznik gola lub asysty na minuty, to wygląda on imponująco. Napastnik daje bowiem coś dobrego reprezentacji średnio, co 104 minuty. Można więc statystycznie założyć, że w przypadku awansu do finału barażów, przynajmniej raz przy jednym golu Polski uczestniczyć powinien.