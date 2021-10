Nowe wieści ws. zdrowia kadrowiczów. Jeden wciąż trenuje indywidualnie

Reprezentacja

Lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski przekazał najnowsze informacje dotyczące zdrowia kadrowiczów przed sobotnim meczem eliminacji do mistrzostw świata, w którym zmierzymy się z San Marino. Do treningów grupowych wciąż nie wrócił Damian Szymański. Z grupą pracują już inni gracze, którzy do tej pory trenowali indywidualnie. Jaroszewski odniósł się również do sytuacji "covidowej" Mateusza Klicha.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Michał Białoński: Sousa nie ma zadań wykraczających poza Reprezentację Polski. Wideo INTERIA.TV