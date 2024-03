Nowe wieści w sprawie Sebastiana Szymańskiego. Jego agent zdradził możliwą ligę

Sebastian Szymański powoli, ale systematycznie wspina się w hierarchii piłkarskiej. Zawodnik, który odchodził z Legii Warszawa z łatką dużego talentu, może w przyszłości trafić do jednej z najsilniejszych lig w Europie. Przyznał to jego agent. "Wszystko jest kwestią klubu. To najważniejsze" - powiedział Mariusz Piekarski, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.