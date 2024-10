Nowe informacje ws. zdrowia Lewandowskiego. Lekarz kadry wszystko ujawnił

Udanej pogoni nie byłoby pewnie, gdyby nie świetna postawa Roberta Lewandowskiego . Kapitan reprezentacji pojawił się dopiero w drugiej połowie, ale z miejsca zrobił różnicę i umożliwił kolegom powrót do walki o pełną pulę. W końcówce rezultat wyświetlany na tablicy wyników zszedł jednak na dalszy plan. Ambicja poniosła Dominika Livakovicia, który opuścił pole karne i poza nim postanowił powalczyć o futbolówkę z "RL9" . Efekt? Brutalny faul, czerwona kartka dla golkipera i uraz gwiazdy "Biało-Czerwonych". Snajper podniósł się z murawy dopiero po kilkudziesięciu sekundach. Nie poprosił o zmianę i dokończył starcie, czym uspokoił prawie 60-tysięczną publiczność.

Jacek Jaroszewski wprost o urazie Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona liczy na Polaka

Specjaliści i tak dmuchają na zimne. Robertem Lewandowskim już pewnie zajmują się fachowcy w FC Barcelona. Polacy zaś są ciekawi, co dokładnie stało się futboliście. Z odpowiedzią przychodzą słowa doktora Jacka Jaroszewskiego na łamach "goal.pl". "Robert ma bardzo mocne i bardzo bolesne stłuczenie z krwiakiem" - przekazał lekarz polskiej kadry w rozmowie z Piotrem Koźmińskim. Brzmi to wszystko niepokojąco. W praktyce sytuacja jest jednak w miarę stabilna i fani nie powinni mieć powodów do obaw.