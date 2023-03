Po tym, jak wypożyczenie Jana Bednarka do Aston Villi zostało skrócone, zaczął on odbudowywać swoją pozycję w walczącym o utrzymanie w Premier League Southampton . Od 31 stycznia Polak jest stałym bywalcem w podstawowej jedenastce "Świętych" i opuścił jedynie spotkanie pucharowe przeciwko Grimsby .

Bednarek przejdzie dziś dodatkowe badania

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki, klubowi lekarze "Kogutów" wykluczyli złamanie, ale stoper jeszcze dziś przyleci do Poznania, by przejść dodatkowe badania. Jeśli te nie wykażą innych poważniejszych urazów, na przykład zbyt dużego i nadmiernie bolesnego obrzęku, Bednarek będzie do dyspozycji Portugalskiego szkoleniowca.