Wprawdzie Polak nie będzie jeszcze gotowy na sobotnie spotkanie Olympique Marsylia z AS Monaco, ale już od poniedziałku ma szanse wznowić treningi z zespołem. Trener Olympique Jorge Sampaoli był w tej sprawie dużym optymistą.

To oznaczałoby, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, napastnik mógłby dołączyć do kadry meczowej na spotkanie ze Stade Rennais zaplanowane na 19 września.

Sampaoli: Milik ciężko pracuje

Argentyński szkoleniowiec już wcześniej chwalił postępy Milika w dochodzeniu do pełnej dyspozycji. - Trenuje bardzo ciężko - dwa razy dziennie - by wrócić do swojej najlepszej formy - podkreślał.

Polak powraca do optymalnej dyspozycji po poważnym urazie kolana, jakiego nabawił się w poprzednim sezonie. Z tego powodu napastnik Olympique nie zagrał ani w mistrzostwach Europy, ani we wrześniowych meczach reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2022.



JK