Nowe informacje w sprawie Mbappe tuż przed meczem z Polską. Zmiany w składzie Francji

Reprezentacja Francji będzie ostatnim rywalem Polaków na Euro 2024. "Trójkolorowi" praktycznie już mają zapewnione wyjście z grupy D, pozostaje pytanie tylko, z jakiego miejsca to zrobią. Wciąż też nie wiadomo, czy we wtorek naprzeciw "Biało-Czerwonych" wyjdzie Kylian Mbappe, ale francuskie media donoszą, że choć selekcjoner Didier Deschmaps może dokonać zmian w składzie, to jednak postawi na swoją największą gwiazdę.