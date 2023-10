Nowe informacje o powrocie Jakuba Modera. Wiadomo, co z treningami Polaka

Wszystko wskazuje na to, że Jakub Moder już wkrótce będzie mógł na dobre wrócić nie tylko do treningów, ale i do regularnego grania w meczach. Reprezentant Polski, który z powodu kontuzji więzadeł stracił 1,5 roku, zaczął w pełni uczestniczyć w zajęciach Brighton. Wygląda na to, że Moder ma już za sobą nie tylko leczenie, ale również cały okres rehabilitacji po najpoważniejszym urazie w karierze.