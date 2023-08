Nowa wersja wydarzeń w Kiszyniowie. Prezes PZPN nie zamierza milczeć

Ostatnie tygodnie to lawina afer i wizerunkowych wpadek Polskiego Związku Piłki Nożnej. Największą jest sprawa Mirosława Stasiaka , działacza skazanego za korupcję, który pojawił się w samolocie reprezentacji Polski. Odpowiedzialność wziął za to jeden ze sponsorów, firma Inszury.pl, ale to i tak nie załatwiło sprawy, bowiem PZPN wyraźnie pogubił się w tej sytuacji. Dlatego po wszystkim Cezary Kulesza postanowił wyciągnąć wnioski.

Nowa wersja wydarzeń w Kiszyniowie. Kulesza się broni

"To są właśnie te manipulacje. Ktoś rzuca hasło: miał prawdopodobnie akredytację PZPN. Następni ludzie zaczynają do tego dorabiać swoje teorie. I co się dzieje? Nasi kibice są wrogo nastawiani przeciwko federacji. Bo PZPN go zabrał, bo PZPN dał mu akredytację. Jeśli jeden redaktor z drugim tak piszą, to dlaczego teraz nie pokażą mi dowodu? A jeśli go nie mają, to dlaczego nie wyjdą i nie przeproszą? Nie mnie, ale tych ludzi, których wprowadził w błąd." - dodawał prezes PZPN.