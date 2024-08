Nowa praca Wojciecha Szczęsnego? Padł zaskakujący pomysł. "Wybrał mniejsze zło"

Wojciech Szczęsny mógłby wydatnie pomóc naszej reprezentacji. Jeśli nie w bramce, to po prostu mógłby wspierać pozostałych chłopaków. I teraz pojawia się pytanie, jak do tego podejdzie trener Michał Probierz oraz czy sam Wojtek będzie chciał się "bawić" w członka sztabu i - w chorwackim stylu - dołączy do pracy przy drużynie narodowej, tak jak byli zawodnicy dołączają do Zlatko Dalicia. Nie wiem, czy będzie mu się tak chciało. Ale młodzi zawodnicy na pewno mogliby bardzo niezwykle dużo wyciągnąć z jego rad i doświadczenia, które zbierał w wielkich klubach

Wojciech Szczęsny zakończył karierę. "To przykre, że tak kończy"

- Na pewno to nie wygląda tak, jakby Wojtek sobie tego zażyczył - by móc wyjść w pierwszym składzie, by żona z dziećmi zasiedli na trybunach i by kibice mogli go pożegnać. Żałuję, że nie zakończył tej kariery jak wielkiej klasy piłkarz. Powinien zostać zmieniony w trakcie meczu, przy owacjach kibiców Juventusu, przechodząc przez szpaler utworzony przez kolegów. To był dla turyńczyków jeden z lepszych bramkarzy w historii, oczywiście po Gianluigim Buffonie. To nie był gość, który rozegrał tam parę spotkań, ale zdołał odcisnąć swój ślad przez siedem lat gry. To przykre, że tak kończy. Ale być może nie opłacało mu się ciągnąć to i trenować, czekając na ofertę. Żadne transferowe domino nie ruszyło po myśli Wojtka, co mogłoby mu zwolnić miejsce w klubie, do którego chciałby trafić. I musiał zakończyć karierę - przyznał.