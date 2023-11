No to teraz się zacznie. Zieliński będzie długo żałował tych słów? Kibice tego nie zapomną

O Piotrze Zielińskim można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że trapią go piłkarskie kompleksy. Pomocnik SSC Napoli od wielu lat jest podstawowym graczem reprezentacji Polski i mocno wierzy we własne umiejętności. Świadczy o tym jego szczere wyznanie, na jakie dwa dni przed arcyważnym meczem z Czechami pozwolił sobie na antenie TVP Sport. Kibice z pewnością zapamiętają je na długo.