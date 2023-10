- Gra na sztucznej nawierzchni to dla nas chleb powszedni - mówił Kamil Glik przed ostatnim występem polskiej reprezentacji na takiej nawierzchni. To jednak zupełna nieprawda. Taka nawierzchnia nie jest dla polskich piłkarzy chlebem powszednim chociażby z tego powodu, że nie mają okazji grać na niej zbyt często. A to jednak inna piłka. Na tyle inna, że FIFA dostała niegdyś wniosek, by takich boisk zakazać.