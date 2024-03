Niewielkie zmiany w składzie Orłów na Walię. Ale trzech piłkarzy nie zagra

Nasz ostatni mecz z Walią to 25 września 2022 roku. "Biało-Czerwoni" pod wodzą Czesława Michniewicza walczyli wówczas o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Do spełnienia celu potrzebny był przynajmniej remis. Cel udało się osiągnąć: wygraliśmy 1-0 po bramce Karola Świderskiego .

Znów 3-5-2. Ośmiu zawodników z szansą na ponowną grę w Cardiff

Zgadzać będzie się nawet ustawienie. Choć trener Michniewicz mocno rotował systemami taktycznymi, to przeciwko Walii zdecydował się na 3-5-2. To ustawienie, choć przechodzące czasami płynnie w 3-4-2-1, jest stosowane przez Michała Probierza od początku jego przygody z reprezentacją Polski.

W porównaniu do meczu z Estonią w wyjściowym składzie na mecz sprzed 18 miesięcy powtarza się siedem nazwisk : Wojciech Szczęsny , Jakub Kiwior , Jan Bednarek , Piotr Zieliński , Nicola Zalewski , Robert Lewandowski i Karol Świderski. A jeśli we wtorek selekcjoner zdecyduje się także na Bartosza Bereszyńskiego: może powtórzyć się także ósme.

Jedynie trzech zawodników z wyjściowego składu w ostatnim meczu z Walią nie ma szans na grę we wtorek: są to Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak oraz Szymon Żurkowski. To niewielkie zmiany, patrząc na to, jak różni piłkarze przewijali się przez reprezentację Polski od ostatniego meczu w Cardiff.