Niewiarygodny gol, Polacy rozbici. Cudowne trafienie pogrąża naszą kadrę [WIDEO]

Tirana przywitała reprezentację Polski niezwykle gorącą atmosferą. Na domiar złego Polacy zeszli na przerwę do szatni przegrywając z reprezentacją Albanii 0:1. Wojciech Szczęsny skapitulował w 37. minucie po nieprawdopodobnym trafieniu, jakim popisał się Jasir Asani. Choć jego bramka stawiała "Biało-Czerwonych" w niezwykle trudnej sytuacji, ręce wręcz same składały się do oklasków.