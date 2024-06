25 czerwca to ostatni dzień rywalizacji w grupie D Euro 2024. Równo o godz. 18.00 do boju ruszyły cztery reprezentacje - Francja podeszła do zmagań z Polską, a Holandia podjęła się boiskowej walki z Austrią. Należy przy tym nadmienić, że "Oranje" spotkali się ze sporym pechem...