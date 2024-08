Niespodziewany atak na Szczęsnego i to z jakiej strony. Marek Szkolnikowski nie wytrzymał

Wojciech Szczęsny osąd bohatera. W klubie bez wątpienia topowy bramkarz świata. W reprezentacji długo grał poniżej oczekiwań. Zawalone Euro 2012 i mundial w 2018, w wielu meczach nie pomagał, ale jak już łapał wiatr w żagle to w ostatnich latach gigant. Obroniony karny Messiego? Ekstra, ale jeśli to jest jedyne osiągnięcie na dużym turnieju, to trochę mało

~ napisał Marek Szkolnikowski