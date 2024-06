Niespodziewanie może wskoczyć do składu Orłów! "Jestem gotowy"

Według informacji Łukasza Gikiewicza, eksperta Interii na Euro 2024, Krzysztof Piątek jest bliski gry w wyjściowym składzie na mecz z Holandią . Wszystko zależy od stanu zdrowia Karola Świderskiego . Natomiast, jeśli napastnik Hellasu nie będzie gotowy do gry, zastąpić ma go właśnie Piątek.

Probierz chciałby przeciwko Holandii zagrać momentami wysokiego pressingu i wywierać presję na obrońcach rywala. Piątek w oczach selekcjonera miałby nadawać się do tego bardziej niż Adam Buksa .

Krzysztof Piątek: van Dijk też popełnia błędy

- Zawsze co by się nie działo, podchodzę do meczów tak samo. Adrenalina skoczy tak, czy inaczej, czy siedzę na ławce, czy gram w pierwszym składzie. Jestem gotowy, żeby grać od pierwszej minuty, czy wejść z ławki. Czuję się dobrze, miałem dobry sezon, mam nadzieję, że pomogę drużynie - zachowuje spokój przed pierwszym meczem Piątek.