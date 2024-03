- Po moim przyjściu do reprezentacji padło wiele krzywdzących słów, że piłkarzom się nie chce , czy "patrzą spod byka" na reprezentację. Z perspektywy grupy, którą ja prowadziłem, chciałbym coś podkreślić. To są zawodnicy świadomi, którzy chcą dla tej reprezentacji grać, chcą bronić barw narodowych. Wesprzyjmy ich i pomóżmy im - zaapelował w trakcie programu "Prawda Futbolu" w rozmowie z Romanem Kołtoniem Michał Probierz.

Kapitan Jagiellonii na ratunek kadrze? Zbigniew Boniek popiera ten ruch

- Dochodzą mnie słuchy, że w kadrze może znaleźć się Taras Romanczuk. Czy to ewentualne powołanie może zaskakiwać? Patrząc na to, jak wygląda w Jagiellonii, to niekoniecznie mnie to będzie szokowało - zdradził dziennikarz.