"Biało-Czerwoni" wracają do batalii, której stawką jest awans do finałów Euro 2024. Wrześniowymi spotkaniami spróbują zatrzeć fatalne wrażenie po wyprawie do Mołdawii. W czerwcu doznali tam kompromitującej porażki 2-3, mimo że prowadzili już różnicą dwóch bramek.