Ukraińscy piłkarze z pewnością nie mają w pełni komfortowych warunków do budowania swojej reprezentacji. Za takie bowiem trudno uznać sytuację, w której kadra nie może grać na własnych stadionach, a w tle zawsze musi mieć także myśli o toczącej się w Ukrainie krwawej wojnie. Mimo tego, drużyna naszych sąsiadów może korzystać z polskiej gościnności i mecze rozgrywać na naszych stadionach .

Trzeba przyznać, że piłkarze Ukrainy w tej sytuacji odnajdują się naprawdę dobrze. Reprezentacja prowadzona przez Siergieja Rebrova w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024, jak na razie prezentowała się przyzwoicie, aczkolwiek trzeba pamiętać, że zagrała tylko jeden mecz z dobrym rywalem. Mowa o starciu z Anglikami na wyjeździe. Wówczas Ukraina przegrała 0:2.

Niespodzianka we Wrocławiu. Anglia traci punkty

W grupie C poza Anglią i Ukrainą są jeszcze Włosi, Macedonia Północna oraz Malta . Jak na razie Ukraińcy nie mierzyli się jeszcze z Włochami , ale już w sobotnie popołudnie zaliczyli komplet pojedynków przeciwko Anglikom. Faworyt tego starcia był oczywiście jeden i była nim Anglia. Nie mogło być inaczej. Gdy spojrzymy na obie kadry, to dzieli je przepaść. Drużyna Anglii wyceniana jest na 1,24 miliarda euro, a Ukrainy niecałe 300 milionów euro .

Mimo tego, trzeba pamiętać, że pieniądze nie grają. Ukraińcy mimo gry na polskim stadionie mogli liczyć na wsparcie trybun. Atmosfera na Tarczyński Arena we Wrocławiu była fantastyczna i poniosła zespół prowadzony przez Rebrowa. Wprawdzie pierwsze 15 minut należało do gości, ale nie było w tym czasie żadnych konkretów. Później mecz się znacząco wyrównał, a to Ukraina pierwsza ukąsiła rywali.