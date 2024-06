Niesamowite słowa debiutanta. Wypalił bez wahania, jakby już siedział w samolocie

Napastnika Juventusu niespodziewanie zastąpił na placu gry Kacper Urbański. Dla 19-latka był to pierwszy występ w drużynie narodowej.

Urbański po debiucie w kadrze: Jedziemy na Euro, żeby wygrać grupę!

- Niestety, Arek musiał zejść zaraz na początku. Trener dał mi szansę i bardzo się z tego cieszę. Dla moich rodziców i dla całej mojej rodziny to powód do wielkiej dumy. Gra z białym orzełkiem na Narodowym to było moje marzenie. Dzisiaj się spełniło. Ale nie będę się na tym zatrzymywał - zapewnił nastolatek krótko po ostatnim meczu w rozmowie z TVP Sport.