Do dziwnej sytuacji doszło podczas konferencji reprezentacji Polski z udziałem Dominika Marczuka i Jakuba Modera. Jeden z uczestników został wyproszony z sali przez pracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej, po tym jak zachowywał się w sposób nieprzystający do rangi wydarzenia. Później samozwańczy "dziennikarz" nie potrafił wskazać, do jakiej redakcji należy.