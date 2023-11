Jacek Laskowski przekazał na antenie TVP niepokojące wieści. " Karol Świderski źle się poczuł w przerwie meczu i został odwieziony do szpitala " - wyjaśnił. Miejsce napastnika na murawie zajął Adam Buksa. Na razie sztab szkoleniowy nie udziela informacji na temat stanu zdrowia zawodnika. Można się spodziewać, że nieco więcej będzie wiadomo po spotkaniu i po konferencji prasowej Michała Probierza.

Wcześniej do mediów dotarły inne ponure wieści. Dotyczyły one Piotra Zielińskiego .

"Czarny piątek" w reprezentacji Polski. Piotr Zieliński z problemami zdrowotnymi

Gdy Michał Probierz upublicznił skład zespołu na mecz Polska - Czechy , zaskoczyć mógł zwłaszcza brak nie tylko w podstawowym składzie, ale także w ogóle w kadrze meczowej, Piotra Zielińskiego. Pomocnik Napoli zdawał się absolutnym pewniakiem do gry. Selekcjoner szybko rozwiał wątpliwości . Wytłumaczył absencję "Ziela".

Piotrek Zieliński jest chory. Musiał zostać w pokoju hotelowym. Doszliśmy do wniosku, że nie ma go sensu stawiać na nogi w tak ważnym meczu

Z medialnych przecieków wynika, że zawodnik narzekał na samopoczucie właściwie od początku zgrupowania reprezentacji Polski. Co prawda wziął udział we wszystkich zajęciach pod okiem Probierza, ale nie był w stu procentach gotowy, by pomóc kolegom w spotkaniu z Czechami.