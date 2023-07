Niepokojące wieści w sprawie reprezentanta Polski. Co dalej z jego karierą?

Niestety, pojawiły się kolejne złe wieści w sprawie powrotu Jakuba Modera po ponad rocznej kontuzji więzadeł krzyżowych. Polski pomocnik Brighton & Hove Albion doznał urazu w kwietniu ubiegłego roku i wiele wskazuje na to, że nieprędko ponownie zobaczymy go na murawie. Informacją na ten temat na Twitterze podzielił się jeden z dziennikarzy "The Athletic", który na co dzień zajmuje się sprawami związanymi z klubem z The Amex.