Niepokój w meczu Serie A. Reprezentant Polski opuścił boisko

Arkadiusz Reca był już kontuzjowany jesienią zeszłego roku, gdy we wrześniu nabawił się kontuzji mięśniowej i pauzował aż do listopada, jako że po wyleczeniu urazu przyplątało mu się jeszcze zakażenie koronawirusem. Nie zagrał wtedy we wszystkich kluczowych meczach eliminacji grupowych mistrzostw świata, ze starciem z Węgrami włącznie.

Wrócił do kadry, którą objął Czesław Michniewicz. Zagrał w towarzyskim meczu ze Szkocją, po którym był mocno krytykowany. Już ze Szwedami trener Michniewicz go nie wystawił. Arkadiusz Reca pozostaje jednak w kręgu zawodników, którzy mogą pojechać na mundial do Kataru.

Reklama

Mundial 2022. Arkadiusz Reca nie skończył meczu

Meczu Spezia Calcio z Interem Mediolan nie dokończył. Poprosił o zmianę już w 37. minucie po udanej grze przez pół godziny. Powód nie jest znany, ale niewykluczone, że w tym wypadku nie chodzi o uraz mechaniczny, ale o gorsze samopoczucie po chorobie. Arkadiusz Reca przystąpił do tego meczu przeziębiony, z bólem gardła i chciał spróbować sił. Nie dotrwał do przerwy.