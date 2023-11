Niepokój o Świderskiego. Probierz zabrał głos, potwierdza martwiące wieści

Reprezentacja Polski zremisowała w piątek na PGE Narodowym z Czechami 1:1, co definitywnie zamknęło jej drogę do bezpośredniego awansu na Euro 2024. Zmartwienie wśród fanów "Biało-Czerwonych" wywołał nie tylko wynik spotkania. W przerwie meczu do szpitala trafił Karol Świderski, który źle się poczuł, co potwierdził po spotkaniu selekcjoner Michał Probierz. Trener naszych piłkarzy zabrał także głos w sprawie urazu Pawła Bochniewicza.