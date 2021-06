Kliknij TUTAJ, by zobaczyć relację z meczu Polska - Islandia



Świderski pojawił się na placu gry w 81. minucie przy wyniku 1-2. Zmienił kapitana polskiej kadry - Roberta Lewandowskiego.



24-letni snajper potrzebował zaledwie siedmiu minut, by strzelić gola. W polu karnym Islandczyków Świderski błysnął instynktem godnym świetnego napastnika. Kapitalnie przyjął klatką piersiową piłkę zagraną przez Kacpra Kozłowskiego, opanował ją i uderzył nie do obrony.





Świderski wyrównał, Lewandowski poprosił o zmianę

- Roszada miała być inna, ale Robert Lewandowski zgłosił że potrzebuje zmiany. Moje zadania szybko się zmieniły, ale cieszę się, że pomogłem drużynie - stwierdził Świderski po meczu w rozmowie z TVP Sport. - To bardzo ważne, by zmiennicy zmiennicy zawsze dawali coś drużynie - dodał.



Jak nasz napastnik podsumował grę całej ekipy?



- Mieliśmy kilka sytuacji, w których mogliśmy się lepiej zachować. Brakowało nam ostatniego podania. Mamy za sobą ciężki okres, ostro pracowaliśmy, oby to zafunkcjonowało za tydzień. Po to był ten mecz, by jeszcze coś sprawdzić i by nasza kondycja się poprawiła. Wszystko będzie dobrze na Euro - powiedział Świderski.



