Nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz jest przeciwieństwem swego poprzednika, Paolo Sousy, który od wielkiego dzwonu pojawiał się na meczach PKO BP Ekstraklasy. Michniewicz jest pasjonatem naszego ligi, pojawia się na meczach kiedy tylko może. Nie robi tego dla przyjemności, a w krajowych rozgrywkach upatruje kandydatów do gry w reprezentacji. Na bieżący weekend Michniewicz jak kwaterę główną obrał Kraków. Wczoraj obserwował dramatyczne spotkanie Cracovii z Pogonią Szczecin, a dziś będzie na meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań. Udało nam się dowiedzieć, że przesądzone jest powołanie do kadry narodowej stopera "Kolejorza", Bartosza Salomona. Dla zawodnika, który ma na koncie dziewięć występów w kadrze na koncie, będzie to powrót do reprezentacji po sześciu latach przerwy.

Nieoficjalnie. Salamon i Wieteska zostaną powołani do reprezentacji

Drugim z ekstraklasowych stoperów, który znajdzie swoje nazwisko na liście powołanych, będzie obrońca Legii Warszawa, Mateusz Wieteska, z którym Michniewicz współpracował w Legii, a wcześniej w reprezentacji młodzieżowej.

Przypomnijmy, że w w debiucie selekcjonerskim Czesława Michniewicza Polacy zagrają 24 marca towarzysko w Glasgow ze Szkocją. Pięć dni później na Stadionie Śląskim Biało-Czerwoni zmierzą się z wygranym spotkania Szwecji z Czechami. Stawką tego meczu będzie udział w mistrzostwach świata w Katarze.

Czesław Michniewicz chce zagrać na własnych zasadach.

Maciej Słomiński