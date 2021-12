Mowa o byłym piłkarzu reprezentacji Polski Piotrze Nowaku, którego kariera trenerska rozkwitła w Stanach Zjednoczonych, gdzie zresztą kończył swoją zawodniczą karierę. Od jakiegoś czasu już pozostaje bezrobotny, a ostatnio pojawiły się doniesienia, że jest przymierzany do funkcji trenera Jagielloni Białystok.

Zdaniem "TVP Sport" Piotr Nowak ma jednak chrapkę również na fotel selekcjonera reprezentacji Polski. Były rozgrywający m.in TSV Monachium już kilkukrotnie był przymierzany do tej posady, ale zawsze ostatecznie decydowano się na kogoś innego. Teraz ma kolejną szansę i kto wie, czy nie okaże się czarnym koniem tego wyścigu.



Do tej pory głównym faworytem mediów wydawał się być Adam Nawałka, który zresztą sam zadeklarował, że nie odmówiłby kadrze. Pojawiały się również nazwiska Czesława Michniewicza i Michała Probierza. Być może jednak to Piotr Nowak dostanie swoją szansę. Kto wie, czy to nie byłaby dla niego ostatnia okazja, a Cezary Kulesza, stawiając na niego, miałby swojego "autorskiego" trenera, jak kiedyś Zbigniew Boniek.