Reprezentacja Polski rozpoczęła już zgrupowanie przed meczami z Czechami i Albanią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Do Warszawy przyjechali już wszyscy powołani zawodnicy z wyjątkiem Kamila Piątkowskiego, który doznał urazu i nie będzie w stanie pomóc drużynie. Na pierwszym treningu pojawił się za to Karol Świderski, który w rozmowie z TVP Sport opowiedział o komplikacjach, jakie napotkał w drodze do ojczyzny.