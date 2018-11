Po remisie z Holandią 2-2 w Lidze Narodów Niemcy nie mogą być pewni rozstawienia w losowaniu eliminacji Euro 2020. Ich los wyjaśni się po meczu... Portugalii z Polską i będzie zależał od tego, jaki wynik osiągnie kadra Jerzego Brzęczka. "Musimy liczyć na pomoc Portugalii", "Polska może nas pozbawić rozstawienia" - informują we wtorkowy poranek niemieckie media.

"Niemcy drżą o rozstawienie" - czytamy w "Kickerze", który obszernie wyjaśnia na czym będzie polegać rozstawienie drużyn przed eliminacjami Euro 2020. Konkluzja? Wszystko jest w rękach i nogach Polaków, którzy mogą sprawić, że ich sąsiad nie znajdzie się wśród rozstawionych drużyn. Pewne rozstawienia przed losowaniem eliminacji są reprezentacje: Portugalii, Anglii, Szwajcarii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Włoch i Chorwacji. Dziesiątą ekipą na razie są Niemcy, ale jeden punkt wywalczony przez Biało-Czerwonych w Portugalii może to wszystko zmienić.



"Polska kadra, tym razem bez Roberta Lewandowskiego, może wypchnąć reprezentację Niemiec z grona drużyn rozstawionych" - przestrzega prestiżowy magazyn.



"Teraz musimy liczyć na pomoc Portugalii. Jeśli Polacy zdobędą we wtorek choćby punkty w Guimaraes, wyprzedzą nasz zespół w rozstawieniach i zagramy z jednym silnym rywalem. Jeśli Polska przegra, to nasza reprezentacja będzie rozstawiona" - informuje z kolei "Der Spiegel".



Dziennikarze i komentatorzy zauważają, że reprezentacja Niemiec miała wszystko we własnych rękach, ale w pięć minut roztrwoniła prowadzenie 2-0 w meczu z Holandią i pozbawiła się możliwości udanego zakończenia fatalnego roku. I wpływu na pozycję w eliminacjach Euro 2020.



"To dla nas gorzki remis. Zwycięstwo bardzo by się tej drużynie przydało. No i liczyli na nasz zespół Francuzi, więc piłkarze mieli świadomość odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Nie możemy być zadowoleni z tego remisu" - ocenia pojedynek "Frankfurter Allgemeine Zeitung".



"To był dla nas stracony rok, choć pojawiły się promyki nadziei. Widać jedno: Joachim Loew wie, jak przebudować ten zespół i przywrócić mu blask" - czytamy w "FAZ".



"Szkoda, że nasza reprezentacja przez cały rok nie grała tak, jak w pierwszej połowie z Holandią" - podsumowuje "Bild".