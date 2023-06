Niemiec nie wytrzymał po porażce. Nie nadaje się do cytowania

Spotkanie Polski z Niemcami było dla gości kolejnym meczem, który miał przygotować ich do zbliżających się mistrzostw Europy. Niemcy kolejny raz zagrali jednak słabo i atmosfera wokół tamtejszej kadry jest mocno napięta. Robin Gosens, który we wczorajszym pojedynku wszedł na boisko z ławki, ocenił spotkanie w słowach, które nie nadają się do pełnego cytowania.