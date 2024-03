Reprezentacja Polski jeśli chciała myśleć o wyjeździe na tegoroczne mistrzostwa Europy do Niemiec, musiała odnieść sukces w marcowych barażach. I tak też się stało! "Biało-Czerwoni" w ubiegłym tygodniu wygrali na stadionie PGE Narodowym w Warszawie z drużyną z Estonii 5:1. Później gracze Michała Probierza udali się w podróż do Cardiff, gdzie we wtorek (26.03) mierzyli się w finale baraży z Walią. Kibice jednak długo musieli czekać na gole w tym spotkaniu. Po 90 minutach i dogrywce było 0:0. Wszystko rozstrzygnęły rzuty karne. W konkursie "jedenastek" najlepiej poradzili sobie "Biało- Czerwoni", którzy wygrali z gospodarzami 5-4.

