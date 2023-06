Niemcy są gospodarzami Euro 2024, więc nie rozgrywają w ogóle meczów o stawkę w eliminacjach turnieju. To właśnie starcie towarzyskie są dla nich wyznacznikiem tego, co dzieje się z zespołem. Są jedyne, przez to najważniejsze. O ile więc polski selekcjoner Fernando Santos może hierarchizować mecze na te ważniejsze w eliminacjach i mniej istotne sparingi. Niemcy nie mają takiej opcji.

Niemcy po mundialu także grają fatalnie

- Tylko trzy zwycięstwa [ Oman , Kostaryka , Peru - pierwszy przed mundialem, drugi na mundialu, trzeci w tym roku - przyp. red,] w ostatnich dziewięciu meczach plus rozczarowujący remis 3:3 z Ukrainą. Rośnie niezadowolenie z trenera reprezentacji Hansiego Flicka - pisze "Bild". I dodaje, że sytuacja robi się poważna, a zaufanie do trenera, który ma dać Niemcom sukces na Euro 2024, maleje. - Z Polską musi się spisać, bo będzie źle - pisze "Bild".

Hans-Dieter Flick broni się tym, że jest teraz w fazie eksperymentów. Ma się ona skończyć we wrześniu. Niemcy w czerwcu grają towarzysko z Polską i Kolumbią. We wrześniu zmierzą się z Japonią i Francją, a w październiku - ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie selekcjoner testuje nowe ustawienie, ale - zdaniem mediów - eksperyment z Leonem Goretzką na pozycji defensywnego pomocnika nie powiódł się z Ukrainą, więc z Polską do gry wkroczy Emre Can.