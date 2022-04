Niemcy, Holandia czy USA? Dla Polski to kluczowy moment losowania MŚ 2022

Drużyny z pierwszego koszyka losowania MŚ teoretycznie wydają się być poza zasięgiem reprezentacji Polski - to światowe potęgi albo gospodarze, którym pomagają ściany. Dlatego w systemie, w którym mundial jest rozgrywany ostatni raz (osiem grupy po cztery zespoły, po dwa najlepsze grają w 1/8 finału) dla Biało-Czerwoni kluczowe wydaje się to, kogo wylosują z drugiego koszyka. Mogą to być drużyny piekielnie mocne (Niemcy, Holandia), jak i te będące jak najbardziej w zasięgu piłkarzy trenera Czesława Michniewicza (Meksyk, Chorwacja). Przedstawiamy potencjalnych rywali Polaków z drugiego koszyka.

MEKSYK - W domu najlepiej

Zdjęcie Reprezentacja Meksyku w zwycięskim meczu z Polską w Gdańsku w 2017 r. / Fot. Mateusz Słodkowski / Newspix

W strefie CONCACAF Meksyk od lat jest potęgą. "El Tri" nie wzięli udziału udziału jedynie w pięciu mundialach - z czego dwóch przed wojną i jednym z powodu dyskwalifikacji (1990). Niestety, bycie regionalną potęgą, nie przekłada sie na sukcesy na mistrzostwach świata. Meksykanie tylko dwukrotnie zakwalifikowali się do ćwierćfinałów - działo się w turniejach rozegranych na ich ojczystej ziemi w latach 1970 i 1986. W siedmiu ostatnich mistrzostwach "El Tri" wychodzili z grupy i za każdym razem kończyli grę w 1/8 finału. Czy w Katarze przebiją to osiągnięcie, czy azjatycki turniej potraktują jako przygotowanie do kolejnych mistrzostw? Te przecież odbędą się w 2026 r. w USA, Kanadzie i Meksyku - wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Miejsce w rankingu FIFA: 9

Najlepszy strzelec eliminacji: Raul Jimenez - 3 gole

Selekcjoner: Gerardo Martino (Argentyna)

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 16

Największe sukcesy: Ćwierćfinały w 1970 r. i 1986 r.

Mecze z Polską na MŚ: -

USA - Powrót po przerwie

Zdjęcie Christian Pulisic z Chelsea jest największą gwiazdą drużyny USA / ZUMA / Newspix

Amerykanie powracają na mundial po przerwie - zabrakło ich w Rosji w 2018 r. Wcześniej "Jankesi" zagrali w siedmiu kolejnych turniejach mistrzowskim i na stałe zadomowili się w światowej czołówce. Paradoksalnie, największe mundialowe sukcesy Stanów Zjednoczonych datują się na dawne czasy. To półfinał w pierwszym mundialu w Urugwaju w 1930 r. i sensacyjne pokonanie Anglii w pierwszych powojennych mistrzostwach w 1950 r. Wygrana z Albionem to jedna z największych niespodzianek w historii mundiali - przed meczem Anglicy szydzili, że tylko dwa narody nie potrafią grać w piłkę - Amerykanie i Eskimosi. Dziś już nikt tak nie śmie powiedzieć o USA.

Miejsce w rankingu FIFA: 15

Najlepszy strzelec eliminacji: Christian Pulisic - 5 goli

Selekcjoner: Gerardo Martino (Argentyna)

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 10

Największy sukces: Półfinał w 1930 r.

Mecze z Polską na MŚ: 14.06.2002 r., Daejeon, USA - Polska 1-3

URUGWAJ - Mała potęga

Zdjęcie W Katarze Luis Suarez zagra w swoim czwartym, zapewne ostatnim mundialu / ZUMA / Newspix

Piłkarska potęga najmniejszego kraju Ameryki Południowej od lat jest zagadką. Wielokrotnie większych Kolumbii i Boliwii zabraknie na katarskich boiskach, a przecież w przeszłości" Urusi" dwukrotnie zdobywali mistrzostwo świata i trzykrotnie finiszowali na czwartym miejscu. Ostatni raz w 2010 r. w RPA. To były pierwsze mistrzostwa Luisa Suareza, który w Katarze zagra po raz czwarty i zapewne ostatni na mundialu. Zostaje mieć nadzieję, że nikogo nie ugryzie na pożegnanie.

Miejsce w rankingu FIFA: 13

Najlepszy strzelec eliminacji: Luis Suarez - 8 goli

Selekcjoner: Diego Alonso

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 13

Największy sukces: Puchar Świata 1930 r. i 1950 r.

Mecze z Polską na MŚ: -

HOLANDIA - Do czterech razy sztuka?

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak podczas meczu Polska - Holandia w ramach Ligi Narodów / Fot. Rafał Oleksiewicz / Newspix

"Oranje" nie było na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 r. przez co mundial był jakoś uboższy. Do Kataru Holendrzy zakwalifikowali się z łatwością, przegrywając tylko w pierwszym meczu z Turcją, potem nie oglądali się za siebie. W ich szeregach kluczowy nie jest talent piłkarski, bo mają go w nadmiarze, a sfera mentalna. O niesnaskach w pomarańczowym obozie na mistrzowskich turniejach można napisać prawie tyle co o pięknej grze i futbolu totalnym. Jeśli w Katarze, nauczyciel z wykształcenia, selekcjoner Louis van Gaal utrzyma rozkapryszone towarzystwo w ryzach, Holendrzy mogą powalczyć nawet o złoto. Trzy srebrne medale już mają na koncie.

Miejsce w rankingu FIFA: 10

Najlepszy strzelec eliminacji: Memphis Depay - 12 goli

Selekcjoner: Louis van Gaal

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 10

Największy sukces: Wicemistrzostwo świata 1974 r., 1978 r. i 2010 r.

Mecze z Polską na MŚ: -

DANIA - Dynamit znów wybuchowy

Zdjęcie Duńscy kibice zapewne w sporej liczbie przybędą do Kataru / ZUMA / Newspix

W duńskim futbolu zawodowstwo wprowadzono dopiero w 1978 r. i już w kilka lat później przyniosło to dywidendę. Wybuch duńskiego dynamitu to Euro`84 zaraz potem przyszedł pierwszy awans na mundial w Meksyku 1986 r. Na mistrzostwa w Katarze Duńczycy zakwalifikowali się jako druga drużyna ze strefy UEFA, po Niemcach. Dania budzi powszechną sympatię dzięki ofensywnemu stylowi gry i Christianowi Eriksenowi, któremu będzie kibicował cały piłkarski świat, ze szczególnym uwzględnieniem Skandynawii - Dania będzie nordyckim rodzynkiem na mundialu, a między krajami tego regionu nie ma zazdrości, a wsparcie.

Miejsce w rankingu FIFA: 11

Najlepszy strzelec eliminacji: Andreas Skov Olsen i Joakim Mæhle - po 5 goli

Selekcjoner: Kasper Hjulmand

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 5

Największy sukces: Ćwierćfinał 1998 r.

Mecze z Polską na MŚ: -

NIEMCY - Chęć rehabilitacji

Zdjęcie Reprezentacja Niemiec będzie chciała w Katarze zrewanżować się za słaby występ w 2018 r. / EXPA/NEWSPIX.PL / Newspix

W mundialowej klasyfikacji wszech czasów Niemcy ustępują tylko Brazylii pod względem startów w finałach (Niemcy - 19, Brazylia - komplet 21) i tytułów mistrzowskich (Niemcy - 4, Brazylia - 5). Turniej w 2018 r. był najgorszym w niemieckiej historii piłkarskiej od 1938 r. W Rosji Niemcy zajęli ostatnie miejsce w grupie - za Szwecją, Meksykiem i Koreą Południową. Niewyobrażalna klęska i to w wykonaniu obrońców tytułu mistrzowskiego. Można być pewnym, że tak zmotywowani Niemcy w Katarze podobnego błędu nie popełnią.

Miejsce w rankingu FIFA: 12

Najlepsi strzelcy eliminacji: Serge Gnabry, Ilkay Gundogan, Timo Werner - po 5 goli

Selekcjoner: Hansi Flick

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 19

Największy sukces: Puchar Świata 1954r., 1974r., 1990 r., 2014 r.

Mecze z Polską na MŚ: 3

3.07.1974 r., Frankfurt nad Menem, RFN - Polska 1-0

1.06.1978 r., Buenos Aires, RFN - Polska 0-0

14.06.2006 r., Dortmund, Niemcy - Polska 1-0

SZWAJCARIA - Już nie ryglują

Zdjęcie Szwajcaria w cuglach zakwalifikowała się na katarski mundial, w grupie wyprzedzając m.in. Włochów / ZUMA / Newspix

Najlepsze występy Szwajcarii na mistrzostwach świata to ćwierćfinały przed wojną i na ojczystej ziemi w 1954 r. Wówczas popularny był tzw. "szwajcarski rygiel", czyli prekursor włoskiego "catenaccio". Dziś multietniczna reprezentacja Szwajcarii gra zupełnie inaczej, a próbkę ogromnych możliwości dała na Euro 2020, gdy po niesamowitym meczu wyeliminowała faworyzowaną Francję. Helweci wyprzedzili Italię w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata w Katarze i nie kryli satysfakcji, gdy ta potknęła się w barażu z Macedonią Północną.

Miejsce w rankingu FIFA: 14

Najlepszy strzelec eliminacji: Breel Embolo - 3 gole

Selekcjoner: Murat Yakin

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 11

Największy sukces: Ćwierćfinały 1934 r., 1938 r., 1954 r.

Mecze z Polską na MŚ: -

CHORWACJA - Brazylijczycy Europy

Zdjęcie Luka Modrić jest od lat kapitanem i liderem reprezentacji Chorwacji / ZUMA / Newspix

Król futbolu - Pele - zażyczył sobie, by w swoim pożegnalnym meczu rywalem "Canarinhos" była Jugosławia. O "Jugolach" mówiło się, że "Brazylijczycy Europy" to tam talenty rodziły się na kamieniu. Po rozpadzie Jugosławii, bałkański prym wiedzie Chorwacja. "Hrvatską" zamieszkuje jedynie nieco ponad cztery mliony osób, tymczasem w pięciu mundialowych startach Chorwacja dwa razy stanęła na podium. W Katarze Luka Modrić i spółka będą bronić wicemistrzowskiego tytułu zdobytego w Rosji.

Miejsce w rankingu FIFA: 16

Najlepsi strzelcy eliminacji: Luka Modrić, Ivan Perisić, Mario Pasalić - 3 gole

Selekcjoner: Zlatko Dalić

Liczba wcześniejszych startów na MŚ: 5

Największy sukces: Wicemistrzostwo świata 2018 r.

Mecze z Polską na MŚ: -

Maciej Słomiński