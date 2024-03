Niedawny kadrowicz wyznaje: Probierz go pominął. "Nie było kontaktu"

Lista powołanych na barażowe mecze reprezentacji Polski zostanie niespodzianką do czwartku. Według komunikatu PZPN-u dopiero po wieczornych meczach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji selekcjoner Michał Probierz ma ujawnić nazwiska powołanych na zgrupowanie kadry.

Na razie o powołaniach - i to do szerokiej kadry - wiedzą jedynie sami piłkarze, bowiem PZPN musiał wysłać informację do ich klubów na początku marca. W niektórych przypadkach do mediów docierają przecieki: redaktor naczelny TVP Sport Sebastian Staszewski ujawnił, że na liście powołanych ma znaleźć się 20-letni debiutant Dominik Marczuk, grając w Jagiellonii Białystok. Z kolei Paweł Dawidowicz w wywiadzie dla Meczyki.pl sam przyznał, że znalazł się na szerokiej liście powołanych. Reklama

Przemysław Płacheta: Nie było kontaktu z Michałem Probierzem

Odwrotnie wygląda sytuacja u Przemysława Płachety. Ten w rozmowie z TVP Sport został zapytany o to, czy po powrocie do gry dostał jakiś sygnał od selekcjonera.

Nie, nie było żadnego kontaktu ~ odpowiedział Płacheta.

Powoływany do kadry przez Jerzego Brzęczka i Paulo Sousę skrzydłowy przyznał też, że na razie nie skupia się na powrocie do kadry, a przede wszystkim, by prezentować równą formę w nowym klubie.

- Gra z orzełkiem na piersi to spełnienie marzeń i ogromna duma. Obecnie jednak skupiam się na dobrej grze w klubie. To mój główny cel na teraz, chcę też zacząć "wykręcać" liczby. Wiem, że wraz z dobrą dyspozycją szansa powrotu do reprezentacji powinna przyjść. Wszystko krok po kroku. Czuję, że zmierzam w dobrym kierunku - zadeklarował Płacheta.

25-latek jesienią miał problem z regularną grą w Norwich, a wcześniej leczył skomplikowaną kontuzję. Zimą został wypożyczony do Swansea City (15. miejsce w tabeli Championship), gdzie z miejsca stał się podstawowym piłkarzem. W nowym klubie zagrał w ośmiu spotkaniach, siedem rozpoczynając od pierwszej minuty. Reklama

Płacheta po raz ostatni w kadrze wystąpił w listopadzie 2021 roku. Był to ostatni mecz Polski pod wodzą Paulo Sousy. Wcześniej piłkarz był także częścią kadry na Euro 2020.

Przemysław Płacheta / Łukasz Grochala / Newspix

Michal Probierz / AFP

Przemysław Płacheta (z lewej) / Janek Skarżyński / AFP