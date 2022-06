Niebywały skandal w meczu rywali Polaków. Mecz przerwany, to przełom!

To może okazać się przełomową historią w dziejach piłki nożnej. Do tej pory mecze przerywano bowiem z powodów okrzyków na tle rasistowskim, ale sędzia towarzyskiego meczu Meksyk - Ekwador zrobił to, gdy usłyszał hasła homofobiczne. Po siedmiu minutach mecz wznowiono, ale to nowy sygnał ze strony FIFA, że tego typu lżenie nie będzie tolerowane. Meksyk w niemal podstawowym składzie zremisował 0-0.

