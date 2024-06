Niebywały pech Lewandowskiego. Nic na to nie wskazywało, liczby mówią wszystko

Podczas zgrupowania reprezentacji w Warszawie panowała znakomita atmosfera . Widać było gołym okiem, że piłkarze nie mogli doczekać się ponownego spotkania po wyczerpującym sezonie klubowym. O odpowiednie przygotowanie do Euro 2024 zadbał również Michał Probierz. Poza treningami zabrał podopiecznych na tor samochodowy, pozwalając im na chwilę luzu. Efekty kilkudniowych treningów widzieliśmy doskonale w niedawno rozegranych spotkaniach towarzyskich. "Biało-Czerwoni" zatrzymali solidną Ukrainę oraz rzutem na taśmę pokonali Turcję, czyli kolejną mocną drużynę, która w czerwcu zagra w Niemczech na mistrzostwach Europy.

Koszmarne wieści po sparingu z Turcją. Lewandowski nie zagra na otwarcie Euro

Szczegółowe badania wykonano w poniedziałkowy poranek. Diagnoza lekarzy okazała się koszmarna dla snajpera FC Barcelona. Bezlitosny komunikat w serwisie "X" opublikował profil "Łączy nas Piłka". "U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" - poinformował w nim Jacek Jaroszewski.