Niebywałe wieści z obozu rywali Polaków. Zrobią to 48 godzin przed Euro

Piłkarze kadry Austrii żyją nie tylko futbolem. Dwa dni przed Euro totalny relaks

Tymczasem zaskakujące wieści podaje serwis oe24.at. By jak najlepiej przygotować się do pierwszego boju w ME, austriaccy piłkarze udadzą się na koncert 79-letniego Roda Stewarta. Na występ brytyjskiego gwiazdora, zaplanowany w Berlinie, zabukowano już 35 biletów - dla piłkarzy i części sztabu szkoleniowego. Co ciekawe, koncert obędzie się ledwie 48 godzin przed startem Euro.