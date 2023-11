Niebywała "petarda" Polaka, ależ huknął. Co za wiadomość dla Probierza

Jakub Piotrowski wysłał niezwykle widowiskową wiadomość do selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza, zgłaszając akces do gry w pierwszym składzie naszej kadry. 26-latek zdobył niesamowicie widowiskową bramkę dla Łudogorca w mecz fazy grupowej Ligi Konferencji z Fenerbahce. Nasz piłkarz otrzymał piłkę przed polem karnym i bez dłuższego namysłu huknął ją co sił, umieszczając w górnym narożniku bramki.