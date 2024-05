Nie żyje mistrz olimpijski Andrzej Jarosik. Był jednym z bohaterów kadry Górskiego

Udało mu się wyjechać z Polski i w 1975 roku trafił do Racingu Strasbourg, skąd przeniósł się do Tulonu, gdzie zakończył karierę. Na stałe osiadł we Francji.

Jako jedyny postawił się Górskiemu

To skojarzenie jest dla niego krzywdzące, bo to był naprawdę fantastyczny piłkarz; jeden z tych, co w pojedynkę umieli wygrać mecz. Nieszczęście przydarzyło mu się na sam koniec kariery, już po wyjeździe z Polski. W 1979 roku, kiedy był piłkarzem Toulonu, podczas meczu z Olympique Marsylia nogę złamał mu słynny Marius Tresor, 65-krotny reprezentant Francji. Działacze Toulonu nie kwapili się, żeby zapłacić za mozolne leczenie, chcieli go upchnąć w byle jakim szpitaliku. Jarosik był załamany, na szczęście pieniądze wyłożyła rodzina. W Austrii przeszedł wiele operacji, dzięki nim po zakończeniu kariery mógł chodzić.