W wieku 82 lat zmarł Helmut Nowak. Były piłkarz Szombierek Bytom oraz Legii Warszawa miał na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Polski.

Wiadomość o śmierci piłkarza obiegła media w poniedziałkowe popołudnie. Helmut Nowak zmarł w wieku 82 lat.

Swoją karierę rozpoczął w Szombierkach Bytom w 1950 roku. Dziewięć lat później przeszedł do Legii Warszawa, z którą rozegrał 74 mecze w ciągu trzech lat. Dla tego klubu zdołał strzelić 14 goli. Następnie powrócił do Bytomia i tam aż do 1972 roku walczył na boisku.

Nowak na swoim koncie miał również dwa rozegrane mecze w reprezentacji Polski w latach 1956-1957.

"Solidny, ambitny i waleczny piłkarz, na którego trenerzy zawsze mogli liczyć" - napisano o nim na stronie Legii Warszawa.

