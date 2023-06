Nie zostawia suchej nitki na kadrze. "W historii taki blamaż jeszcze się nie zdarzył"

- W pierwszej połowie mieliśmy sytuacje na 3-0, 4-0 Roberta Lewandowskiego, ale nie strzelamy. Zostaje 2-0, kiedy łapie nas niepotrzebna nonszalancja, arogancja. Zaczynamy grać od prawej do lewej, nie myśląc w ogóle o strzeleniu kolejnego gola. Natomiast strata Piotrka Zielińskiego przy pierwszej bramce dla Mołdawian i potem jego postawa, jest skandaliczna. On się zatrzymał i patrzył, co się dzieje. To, co wyprawiał, przekracza wszelkie granice. To było wręcz nieprawdopodobne. Nie da się tak grać w nowoczesnej piłce. W drugiej połowie zabrakło mi charakteru, zaangażowania, walki. Powiem więcej, gdy sędzia nie uznał bramki na 2-2, to tam też nie było faulu. Fatalna postawa Bednarka, fatalna postawa Kiwiora w obronie. Ten mecz pokazał, że my potrafimy się bronić przeciwko lepszym drużynom, stać z tyłu, a we wtorek trzeba było wziąć grę na siebie - tłumaczył Hajto na antenie Polsatu Sport Premium.